نيابة عن خادم الحرمين .. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال مجلس الشورى غدًا الأربعاء

كما أشار في هذا الصدد إلى ما تحقق خلال السنة الماضية الأولى من الدورة التاسعة للمجلس من عمل مثمر، حيث أصدر المجلس 462 قرارًا على مدى 41 جلسة، تناولت موضوعات متنوعة تمس الشأن الوطني؛ بما يعكس حجم الجهد المبذول وتكامل الأدوار في دعم مسيرة التنمية الشاملة، مبينًا أنّ لجان مجلس الشورى المتخصصة عقدت خلال السنة الشورية الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة بلغت 315 اجتماعًا، ناقشت فيها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، من بينها التقارير السنوية للجهات الحكومية، وذلك بحضور 248 مسؤولًا من تلك الجهات؛ بما يعزز من مبدأ الشفافية وتكامل الأدوار.