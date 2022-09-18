بالصور.. صقور "القوات الجوية الملكية" يشاركون أبناء الأحساء فرحتهم باليوم الوطني 92

وكانت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلنت عن انتهاء القوات الجوية الملكية السعودية من كافة الاستعدادات الخاصة بعرض الطائرات المطلية المشاركة في العروض الجوية لليوم الوطني 92، ورافقت التغريدة مجموعة من الصور الخاصة بالطائرات التي من المقرر أن تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ92.