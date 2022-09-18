بالصور.. صقور "القوات الجوية الملكية" يشاركون أبناء الأحساء فرحتهم باليوم الوطني 92

شهد منتزه الملك عبدالله البيئي انطلاق أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الأحساء، حيث شارك صقور ومقاتلو القوات الملكية السعودية أبناء الأحساء فرحتهم، وقدموا عروضهم الجوية وتشكيلاتهم الفنية وسط أجواء من الإثارة والإعجاب.
بدورها، أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني في الأحساء أن عروض الصقور الملكية في سماء الأحساء ستستمر على مدار ثلاثة أيام يقدمون خلالها عروض الطائرات المطلية، وتشكيلات استعراضية عدة، وعروض الألوان وغيرها.
وتأتي تلك الفعالية بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه ووزارة الدفاع، وبالتنسيق بين محافظة الأحساء وأمانة الأحساء.
وكانت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلنت عن انتهاء القوات الجوية الملكية السعودية من كافة الاستعدادات الخاصة بعرض الطائرات المطلية المشاركة في العروض الجوية لليوم الوطني 92، ورافقت التغريدة مجموعة من الصور الخاصة بالطائرات التي من المقرر أن تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ92.