جازان.. إنقاذ فتاة 16 عامًا من ورم كبير ضغط على أعضائها الحيوية

تمكّن فريق طبي في مستشفى الدرب العام، أحد مكونات تجمع جازان الصحي، من إجراء عملية جراحية نادرة لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا كانت تعاني تضخمًا كبيرًا في البطن، مصحوبًا بغثيان وإحساس مستمر بالشبع استمر لأشهر عدة.
وأوضح قائد الفريق الطبي الدكتور حسين القاصر، استشاري الجراحة العامة وقائد تخصص الجراحة العامة بالمنطقة، أن المريضة راجعت عيادة الجراحة العامة، وبعد الفحوصات اللازمة —including الأشعة المقطعية— تبيّن وجود ورم ضخم يبلغ حجمه 25 سم ويضغط على الطحال والمعدة والأمعاء.
وأضاف الدكتور القاصر أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية لاستكشاف الحالة، وتم خلالها استئصال الورم مع الطحال، وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل الله، إذ بلغ وزن الورم 6.8 كجم، وتماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.
وتُعد هذه العملية من العمليات المعقّدة نظرًا لكبر حجم الورم وصِغر حجم البطن، إضافة إلى صعوبة فصل الالتصاقات بين المعدة والقولون والبنكرياس، وهي من أبرز التحديات التي واجهها الفريق الطبي.
وضمّ الفريق الطبي: الدكتور حسين القاصر (قائد الفريق)، الدكتور ركان الشحادة (أخصائي الجراحة العامة)، الدكتور حاتم مرقني (أخصائي الجراحة العامة)، أخصائي التخدير الدكتور إحسان السعدي، فني العمليات عبده عسيري، مشرف العمليات سلمان عطيف، فني التخدير محمد زايد، وفريق التمريض: آمنة شاوش، سهيلة عبدالقادر، أنجيلين سيبيلا، فاطمة الرديني.
ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة في تجمع جازان الصحي، ضمن نظام الرعاية الاختيارية في نموذج الرعاية الصحية السعودي، الذي يهدف إلى تقديم نتائج منسّقة لإجراءات المرضى المخطَّطة، وتقليص مدة الإقامة بعد الجراحة، وتحسين خدمات الخروج لرفع جودة الرعاية وتمكين المرضى بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الصحي المناسب.