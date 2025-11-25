جازان.. إنقاذ فتاة 16 عامًا من ورم كبير ضغط على أعضائها الحيوية

تمكّن فريق طبي في مستشفى الدرب العام، أحد مكونات تجمع جازان الصحي، من إجراء عملية جراحية نادرة لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا كانت تعاني تضخمًا كبيرًا في البطن، مصحوبًا بغثيان وإحساس مستمر بالشبع استمر لأشهر عدة.