من نجران للرياض.. نقل 5 أعضاء لمتوفى دماغيًا بالإخلاء الجوي

وأوضحت "صحة نجران" أنه بعد التنسيق مع الفريق الطبي تم تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تتضمّن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي استغرقت ما يقارب 5 ساعات، ونقل الأعضاء التي شملت القلب والكبد والرئة والكليتين، بطائرة الإخلاء الطبي إلى خمسة مرضى مواطنين في مدينة الرياض.