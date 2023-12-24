شاهد.. مُعلم يبكي متأثراً بلقاء طلابه بعد فراق 30 عاماً
استعاد المعلم "سلمان الشهري" ذكرياته في التدريس، عند لقائه مع أحد معلميه وطلابه، بعد فراق 30 عاماً.
ولم يتمالك "الشهري" نفسه، وفاضت عيناه بعد أن أكمل تمارين الصباح مع معلمه وطلابه.
وقال وهو يكفكف دموعه: "مستحيل أن أنسى هذه المواقف والذكريات مع زملائي وأبنائي الطلاب"، معرباً عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء بعد كل هذه السنوات.
وأشاد طلاب "الشهري"، بوفاء معلمهم وإخلاصه لمهنته، وقال نايف اليزيدي: "ذكريات جميلة وأيام لا تُنسى، ووفاء كبير من معلمنا أبي نواف، والوفاء لا يستغرب من أهل الوفاء، وسعادتنا لا توصف بمجيئه وزيارته لنا".
وأضاف سحيم اليزيدي: "يا لها من ذكريات خالدة في نفوسنا عشناها مع أستاذنا الكبير سلمان الشهري، وأنا بالصف الأول ثانوي عام 1416هـ".
فيما قال حسن اليزيدي": "هذا المعلم، درسني مادة البدنية في الصف الثاني متوسط، وله مني جزيل الشكر والعرفان ولا يستغرب الوفاء من أهل الوفاء".