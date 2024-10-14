الوطنية للإسكان تُعلن تجاوز مبيعات "خزام" لـ17 مليار ريال

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن تحقيق "خزام" لإجمالي مبيعات يتجاوز 17 مليار ريال، من خلال بيع 19 ألف وحدة سكنية تتوزع في المشاريع التي تنفذها الشركة بشكل مباشر أو مع المطورين العقاريين، بما يعكس الإقبال الكبير من قبل المشترين من أفراد ومستثمرين، ويؤكد مزايا مشاريع NHC واهتمامها بكامل تفاصيل جودة الحياة في مجتمعاتها المتميزة والتي يجد فيها كل ما يتمناه الباحث عن سكن بأسلوب جديد ومبتكر.
وتمتد خزام على مساحة تتجاوز 30 مليون م2 موفرةً أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، كما تعد فرصة استثمارية قوية بكامل مقوماتها وبما تسهم به في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، ونهجها للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية، لتخلق بها نظام حياة متكامل يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.
وتضم خزام الواقعة شمال الرياض، حديقة خزام الكبرى" التي تعد واحدة من أكبر الحدائق في الرياض، بمساحة تتخطى 4.5 ملايين متر مربع، كما تغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في خزام، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 متر مربع وهذا يواكب المستهدف من برنامج السعودية الخضراء، كما تستهدف خزام زراعة أكثر من نصف مليون شجرة.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان NHC هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وتُعتبر أكبر مطور رئيسي للمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، حيث تقوم بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن. وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق المعايير العالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.