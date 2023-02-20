حينما تتحدّث الأرقام.. الحدود الشمالية كنز الفوسفات والغاز والسياحة بالمملكة.. إليكم التفاصيل

وتمتدّ الأعشاب والمراعي على طول المنطقة، والتي تتمتّع أيضًا بـ15 ألف كم من المحميات الطبيعية، كما يوجد بها العديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام؛ مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، ومحافظة رفحاء التي كانت محطّة للحجيج، والمواقع الأثرية في لينة، وكذلك في لوقة وقرية زبالا التاريخية.