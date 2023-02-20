حينما تتحدّث الأرقام.. الحدود الشمالية كنز الفوسفات والغاز والسياحة بالمملكة.. إليكم التفاصيل

تتمتّع منطقة الحدود الشمالية بالكثير من المقوّمات الطبيعية والاقتصادية والتاريخية التي تجعل منها واحدةً من أفضل المناطق السياحية على مستوى المملكة.
وقد جاء إعلان صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية؛ ليتمّ استثمار كل هذه المقومات من أجل رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكّانها وزوّارها.
تعتبر منطقة الحدود الشمالية إحدى بوابات المملكة الشمالية، وتشغل مساحة قدرها 133 ألف كم مربع من مساحة المملكة، ويسكنها 400 ألف نسمة، وتسهم بمقدار 27 مليار ريال في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة، وتتميّز بطبيعةٍ ذات طابع صحراوي، وتكثر بها الأودية والسهول؛ مثل وادي عرعر، ووادي أبا القور والهلالي، ووادي بدنة، والتلال، والجبال؛ مثل قارة معطان وغيرها.
تتمتع منطقة الحدود الجنوبية بمناخ رائع، وتمثّل إحدى المحطّات المهمّة لمحبّي التخييم، خاصة في فصل الربيع؛ حيث تكتسي الأرض بالألوان الأخضر والأحمر والبنفسج والأصفر، وذلك من مركز شعبة نصاب، مرورًا بمحافظتَيْ رفحاء والعويقيلة، ومدينة عرعر، وصولًا إلى محافظة طريف بمساحة إجمالية تقدر بـ127 ألف كم2.
وتشتهر المنطقة بنمو الزهور الموسمية؛ مثل: الزعتر، البعيثران، شجيرات الرمث، الروثة، الأقحوان، الجهق، الهرم، الخزامى، النفل، الشيح، القيصوم، التي غطّت المناطق البرية في منظر جمالي آسِرٍ للعين والقلب معًا.
وتمتدّ الأعشاب والمراعي على طول المنطقة، والتي تتمتّع أيضًا بـ15 ألف كم من المحميات الطبيعية، كما يوجد بها العديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام؛ مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، ومحافظة رفحاء التي كانت محطّة للحجيج، والمواقع الأثرية في لينة، وكذلك في لوقة وقرية زبالا التاريخية.
تعتبر منطقة الحدود الشمالية إحدى المناطق السعودية الغنيّة بالموارد الطبيعية؛ حيث يوجد بها مخزونٌ ضخمٌ من الفوسفات بما يعادل 7% من مخزون الفوسفات العالمي، والغاز الطبيعي الذي يعدّ من أكبر احتياطيات العالم، إضافة إلى صناعات الفوسفات في المنطقة وما تشكّله من فرص للصناعات التحويلية.
سيتولّى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعيّة التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال؛ الأمر الذي سيحقّق نهضةً تنموية واقتصادية كبيرة، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لتولّي المكتب التنسيقَ بين الجهات الحكومية؛ لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية، وتنظيم آليات تطويرها، وقياس أداء الجهات الحكومية عبر إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية، بما يعزّز الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيها، وليكون نواةً لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة.