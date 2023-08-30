الجوف.. غرس 1620 شجرة في المتنزهات والشوارع والأحياء خلال أغسطس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن إدارة الحدائق والتجميل تمكنت خلال الشهر الجاري من تهيئة وقص 668 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، وتركيب 8200 متر من شبكات الري، بالإضافة إلى معالجة مظاهر التشوه البصري في 45 موقعًا.