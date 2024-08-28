لولوة الفيصل لطلاب الجامعة: ستشهدون مولد المملكة الحديثة العالمية بانتصارات.. فهنيئًا لكم

وأضافت قائلة: "ثم وجدت أن الحياة الكريمة تكمن بين شيئين، الشجاعة والانضباط، قد يظهر لكم لأول وهلة أنهما لا يجتمعان لكني أؤكد لكم أنكم إن بحثتم ستجدونهما في حياة كل شخصية متفردة في تاريخ الإنسانية، أما الشجاعة فهي أصل كل فضيلة، والكرم شجاعة، والصدق شجاعة، والإخلاص شجاعة، ومن هذا المنبر أدعوكم للشجاعة في حياتكم الجامعية، وما بعدها".