لولوة الفيصل لطلاب الجامعة: ستشهدون مولد المملكة الحديثة العالمية بانتصارات.. فهنيئًا لكم

أكدت الأميرة لولوة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت، في حديثها للطلاب المستجدين في جامعة الفيصل بالرياض، أن كلًّا منا لبنة في بناء الوطن، الذي أُسس على أربع ركائز هي الدين، والإخلاص، والأخلاق، والعلم.
وأضافت: اعلموا أنكم الآن تقفون على بناء بنيناه نحن رجالًا ونساءً أربعة وتسعين عامًا، جيلًا بعد جيل، حجرًا على حجر، صفًّا على صف، ميزاننا الإيمان بالله والإيمان بالوطن والإيمان بقدرتنا على بناء الوطن.
وأضافت في كلمة لها خلال رعايتها حفل استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2024- 2025م، الذي أقيم على مسرح الأميرة هيا بنت تركي بمقر جامعة الفيصل بالرياض: "أنا ومن هذا القصر الكامن في قلب جامعتكم، عاصرت ولادة الدولة الحديثة بكل ما تحمله هذه العبارة من مشاق وانتصارات، أنتم بإذن الله وبما ستحملونه من علم ومهارات ستشهدون مولد الدولة الحديثة العالمية أيضًا بمشاق وانتصارات فهنيئًا لكم".
ولخصت الأميرة لولوة الفيصل تجربة 67 سنة من حياتها، مبينة أنها وبعد طول تفكير وتأمل وصلت إلى أن غاية الإنسان العظمى في كل زمان ومكان -بعد عبادة الله والتوكل عليه- هي الحياة الكريمة.
وأضافت قائلة: "ثم وجدت أن الحياة الكريمة تكمن بين شيئين، الشجاعة والانضباط، قد يظهر لكم لأول وهلة أنهما لا يجتمعان لكني أؤكد لكم أنكم إن بحثتم ستجدونهما في حياة كل شخصية متفردة في تاريخ الإنسانية، أما الشجاعة فهي أصل كل فضيلة، والكرم شجاعة، والصدق شجاعة، والإخلاص شجاعة، ومن هذا المنبر أدعوكم للشجاعة في حياتكم الجامعية، وما بعدها".
ودعت الطلاب المستجدين إلى أن يمسكوا برماحهم هونًا، وأن يجربوا الركزة بعد الأخرى، بشجاعة، وأن يخطئوا أيضًا بشجاعة، وأن الجامعة ستقف إلى جوارهم حتى ينجحوا، ناصحة إياهم بالالتزام والانضباط في العلاقات الشخصية والمهنية، فثمرة ذلك الاحترام، الحرية، والتقدم، الاحترام.
وواصلت: "ثم اشهدوا أنتم يا أبناء وبنات سلمان، ويا حملة رؤية ولي عهده الأمين في هذا المكان وفي هذا الوقت بما رأيتم وبما سمعتم، أكملوا البناء وكونوا حجر أساس ثابت لمن يأتي بعدكم، وأمسكوا الصف، فالجدار الأعوج يطيح".
واختتمت أن الملك فيصل -يرحمه الله- تحققت أحلامه في هذا الوطن، وبما تحقق فيه من إنجازات، أهمها الأمن والأمان، والعلم والجامعات.
بدوره رحّب رئيس جامعة الفيصل بالرياض الدكتور محمد آل هيازع، بالطلاب المستجدين.
وأوضح أنه تم قبول قرابة 1500 طالب للعام الجامعي الجديد، وأن الجامعة بها أكثر من 60 جنسية.
وأعرب عن شكره وتقديره للأميرة لولوة الفيصل على رعايتها لحفل استقبال الطلبة المستجدين في الجامعة هذا العام.