غدًا.. "محمد بن فهد للتنمية الإنسانية" تنظم برنامجًا ترفيهيًّا فنيًّا لفتيات متلازمة داون

ينظّم مركز متلازمة داون بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، برنامجًا ترفيهيًّا فنيًّا لفتيات متلازمة داون، اعتبارًا من غد الأحد وتستمرّ لمدة خمسة أيام، تقدّمها الرسامة مريم الصيعري في مقر المؤسسة بالدمام.
وقال مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني: إن هذا البرنامج يأتي من ضمن البرامج المعدة مسبقًا للاهتمام بهذه الفئة من فتيات متلازمة دوان، والتي نركّز فيها على النواحي الفنية وتنمية رؤيتهم اللونية عن طريق الرسم والكتابة والتعرف على خلط الألوان، مشيرًا إلى أن البرنامج ينطلق من غد الأحد الموافق 13/ 8/ 2023م إلى الخميس القادم 17/ 8/ 2023م، في مقر المؤسسة بالدمام.
وتتضمّن محاور البرنامج: التعرف على خلط الألوان وتقنية سكب الألوان، والرسم على الشنط "toty bag" والكتابة عليها، والتعرّف على كيفية صبغ التيشيرت الأبيض على طريقة "tie dye".
وبيّن الشمراني أن المؤسّسة جنّدت جميع إمكاناتها بشكلٍ فاعل للقيام بدورها السامي والجليل من خلال تقديم أنواع الدورات التدريبية والتأهيلية لذوي متلازمة داون، لتجاوز إعاقتهم والاندماج مع المجتمع كأفراد منتجين وفق أساليب علمية متقدّمة على أيدي مدرّبات متخصصات يحسنّ التعامل مع هذه الفئة؛ سعيًا من المؤسسة إلى إيجاد فرص عمل مناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم.