غدًا.. "محمد بن فهد للتنمية الإنسانية" تنظم برنامجًا ترفيهيًّا فنيًّا لفتيات متلازمة داون

وقال مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني: إن هذا البرنامج يأتي من ضمن البرامج المعدة مسبقًا للاهتمام بهذه الفئة من فتيات متلازمة دوان، والتي نركّز فيها على النواحي الفنية وتنمية رؤيتهم اللونية عن طريق الرسم والكتابة والتعرف على خلط الألوان، مشيرًا إلى أن البرنامج ينطلق من غد الأحد الموافق 13/ 8/ 2023م إلى الخميس القادم 17/ 8/ 2023م، في مقر المؤسسة بالدمام.