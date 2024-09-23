"فيصل بن سلمان" يستقبل الخطاط "المجحدي" ويتسلّم لوحة تحاكي العلَم السعودي

وأشاد بجهود الخطاط "المجحدي" في تنفيذ هذا العمل المميز بالتزامن مع اليوم الوطني، ووجّه بإيداع اللوحة في دارة الملك عبدالعزيز لتكون ضمن مقتنياتها؛ تقديرًا لقيمتها الفنية، ومضمونها العميق المنطلق من الإيمان بقيمة العلَم السعودي كرمز للوطن وقيادته الحكيمة، وتجسيدًا لارتباطه الروحي والتاريخي بالمملكة ورموزها، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال التي تعبر عن التراث والقيم الوطنية، إحدى وسائل التعبير عن الفخر والولاء والانتماء لهذا الوطن.