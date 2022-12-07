"ترشيد" تستكمل مباني ومرافق وزارة التجارة بالرياض.. بوفر متوقع يتخطى 28%

استكمل كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ووزارة التجارة أعمال مشروع إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في مباني ومرافق المقر الرئيس لوزارة التجارة بالرياض.
وتهدف "ترشيد" من خلال هذا المشروع، إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مباني ومرافق المقر الرئيس لوزارة التجارة بالرياض، حيث عملت "ترشيد" على إعادة تأهيل 3 مبانٍ تابعة لوزارة التجارة، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 24 ألف متر مربع، وفق المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد": الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مباني ومرافق المقر الرئيس للوزارة قبل البدء بالمشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، التي تستهدف أنظمة التكييف والإضاءة والتحكم في المباني المستهدفة، مما سيجعل مقر الوزارة أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.
وعملت "ترشيد" على تطبيق خمسة معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ من أبرزها: استحداث نظام إدارة المبرّدات والمضخات بشكل آلي ومنظم (CPM)، إضافة إلى تركيب محركات متغيرة السرعة (VFDs) على مضخات المياه المبردة، وتركيب خاصية التحكم في ساعات التشغيل لوحدات التكييف المدمجة، وجرى تحسين وتصحيح العزل الحراري لإطار النوافذ في المبنى الرئيس.
وقامت بإحلال أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال أنظمة الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة بتقنية الـ (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وكذلك تركيب حساسات التحكم في المكاتب والمرافق المساندة والتابعة للمقر الرئيس لوزارة التجارة بالرياض.
يذكر أن الوفر المتوقع يبلغ 1.8 مليون كيلو واط / ساعة سنوياً، أي ما يعادل 28.9% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، إضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ حيث إن نسبة التوفير المستهدفة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 2.9 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 17 ألف شتلة.