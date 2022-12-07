"ترشيد" تستكمل مباني ومرافق وزارة التجارة بالرياض.. بوفر متوقع يتخطى 28%

يذكر أن الوفر المتوقع يبلغ 1.8 مليون كيلو واط / ساعة سنوياً، أي ما يعادل 28.9% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، إضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ حيث إن نسبة التوفير المستهدفة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 2.9 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 17 ألف شتلة.