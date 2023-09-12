"المزيني" نعمل على ضخ أكثر من 37 ألف منتج سكني في مدينة الرياض

اعلنت شركة المزيني العقارية عبر صفحتها الرسمية على منصة X عن عزمها ضخ وتوفير 37 ألف منتج سكني متنوع ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية في مدينة الرياض، وذلك عبر عدة مشاريع سكنية على مساحة إجمالية تزيد عن 28 مليون متر مربع.
وتمثلت المشاريع التي تعمل المزيني على ضخها في السوق العقاري حالياً في مشروع مدينة المستقبل ومشروع الرياض قروڤ ومشروع الزهرة، والحاصلة على اعتمادات نهائية، ومشروع فلل أسدام بالإضافة إلى مشروع بيوت الحي في حي سدرة روشن، والذي تعتزم الشركة إطلاقه قريباً ليوفر مئات الوحدات السكنية.
وذكرت "المزيني" في منشورها عن تسليم جميع وحداتها السكنية التي قامت بتنفيذها للمستفيدين في الرياض وجدة عبر مشروعي بوابة الشرق بالرياض والجوهرة ريزيدنس في جدة .
ويقع مشروع بوابة الشرق على مساحة 6,5 متر مربع يوفر أكثر من 7,300 منتج سكني ما بين أراضي مطورة وفلل سكنية ، كما أن مشروع الجوهرة ريزيدنس يقع في جدة على مساحة 100 ألف متر مربع ويوفر 990 شقة سكنية ضمن 33 برج سكني.
وتعتمد "المزيني" في تطويرها للمشاريع السكنية على أسلوب تطوير نوعي يتوافق مع متطلبات جودة الحياة عبر تضمينها جميع عناصر البنية التحتية الأساسية في التنفيذ من شبكات للمياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي وتصريف السيول، والوصلات المنزلية بالإضافة إلى عناصر أخرى إضافية تتمثل في التشجير وشبكات الري وشبكات الألياف البصرية ومسارات المشاة والمواقف الطولية ليحد من التشوه البصري داخل الاحياء السكنية ، مما سيسهم في خلق مجتمعات عصرية ذات جودة حياة عالية، ,لينعم ساكنوها بالرفاهية التي يتطلعون إليها.
الجدير بالذكر أن شركة المزيني العقارية تعمل على لتعزيز المعروض العقاري بمنتجات سكنية تتواكب مع متطلبات الأنسنة وتوفر معايير جودة الحياة والاستدامة لتلائم أسلوب الحياة، وذلك في إطار سعي الشركة الدائم للتوسع المستمر في مجال التطوير العقاري، انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة، ودعم رؤية 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال طرح منتجات وحلول سكنية متنوعة