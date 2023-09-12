"المزيني" نعمل على ضخ أكثر من 37 ألف منتج سكني في مدينة الرياض

وتعتمد "المزيني" في تطويرها للمشاريع السكنية على أسلوب تطوير نوعي يتوافق مع متطلبات جودة الحياة عبر تضمينها جميع عناصر البنية التحتية الأساسية في التنفيذ من شبكات للمياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي وتصريف السيول، والوصلات المنزلية بالإضافة إلى عناصر أخرى إضافية تتمثل في التشجير وشبكات الري وشبكات الألياف البصرية ومسارات المشاة والمواقف الطولية ليحد من التشوه البصري داخل الاحياء السكنية ، مما سيسهم في خلق مجتمعات عصرية ذات جودة حياة عالية، ,لينعم ساكنوها بالرفاهية التي يتطلعون إليها.