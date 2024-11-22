عروض السوبر جمعة من AliExpress عروض استثنائية وتجارب تسوق معززة في السعودية

أعلنت AliExpress، منصة التسوق العالمية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، عن عرضها الترويجي "السوبر الجمعة" في المملكة العربية السعودية. وشهدت المنصة اقبالاً استثنائياً من قبل المتسوقين السعوديين، إذ حققت عروض 11.11 نجاحات استثنائية، وتحظى منتجات الترفيه المنزلي مثل أجهزة التلفزيون، وأجهزة العرض، والأجهزة اللوحية، وعناصر نمط الحياة مثل المنتجات المرتبطة بالقهوة، وأجهزة المشي،ومزيلات الشعر IPL، وكاميرات المراقبة المنزلية، وكاميرات لوحة القيادة للسيارات بشعبية استثنائية.
وتواصل AliExpress بعد مهرجان التسوق 11.11، إظهار التزامها الثابت بتوفير صفقات جيدة مع خصومات تصل حتى 80٪ حتى 3 ديسمبر على المنتجات التي يتم بيعها من قبل بائعين مختلفين على AliExpress. وتعدعروض "السوبر جمعة" بأن يكون هذا الحدث المفضل لدى المتسوقين المتميزين في المملكة العربية السعودية، والباحثين عن صفقات مذهلة على سلع عالية الجودة وعلامات تجارية حصرية.
وبناءً على الإنجازات التي حققها مهرجان التسوق 11.11، وتقدم عروض "السوبر جمعة" من AliExpress مجموعة من المنتجات على منصتها مع خصومات حصرية. وسيستفيد المتسوقون من العروض التي تتضمن التخفيضات السريعة والصفقات محدودة الوقت والعروض الاستثنائية من أكثر من 100 علامة تجارية رائدة. ويمكن للمتسوقين استكشاف الاختيارات المنسقة عبر فئات متنوعة من الأجهزة مثل الأدوات التقنية،والأجهزة المنزلية، والأزياء، والمزيد.
تتميّز عروض السوبر جمعة بمجموعة من الصفقات الحصرية على جملة من المنتجات من بينها أجهزة الترفيه المنزلي والأدوات التقنية والأجهزة المنزلية وأنظمة حماية المنزل ومجموعات السيارات والمزيد من العلامات التجارية مثل هواوي، و تشاومي، وتي سي إل، ويوفي وكارلين كيت،وولكينغ باد، و ميلاي، وهيبرو للمستهلكين في المملكة العربية السعودية بهدف توفير الكثير من المنتجات عالية الجودة، والتي يمكن العثور عليها جميعا لدى AliExpress.
وتواصل AliExpress التركيز على ضمان رضا العملاء عبر خدماتالتسليم السريع والاسترجاع المجاني على عناصر مختارة، بالإضافة إلى الشراكات مع مزودي خدمات الدفع مثل تمارا ومصرف الإنماء للحصول على خصومات إضافية، بالإضافة إلى خيارات الأقساط المرنة.
وقال جيم ليو، مدير عام AliExpress في الشرق الأوسط: "تُعد عروض السوبر جمعة وسيلتنا الأمثل لتعزيز متعة التسوق الاحتفالي لعملائنا في المملكة العربية السعودية. ونحرص على الالتزام بتقديم صفقات لا يمكن منافستها، بالإضافة إلى تجربة تسوق سهلة وممتعة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المتسوقين المحليين".
وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتفانيها في تعزيز الاقتصاد المحلي، تفخر AliExpress بالتواصل مع المتسوقين المحليين والمجتمعات على نحو مستمر، عبر تزويد البائعين المحليين بمنصات مناسبة لتعزيز حضورهم في السوق.