خسوف كلي للقمر يُشاهد في الدول العربية والإسلامية اليوم .. الخليوي: الخسوف القادم سيكون في 2028م

وبحسب التوقيت المحلي للمملكة، يبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 07:27 مساءً، ليتحول إلى خسوف كلي عند 08:30 مساءً، وتبلغ ذروته الساعة 09:11 مساءً، فيما ينتهي الخسوف الكلي عند 09:52 مساءً، ويختتم الخسوف الجزئي عند 10:56 مساءً. وتبلغ مدة الخسوف الكلي ساعة و22 دقيقة، بينما يستمر الخسوف الجزئي ساعتين و7 دقائق، بإجمالي 3 ساعات و29 دقيقة.