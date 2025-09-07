خسوف كلي للقمر يُشاهد في الدول العربية والإسلامية اليوم .. الخليوي: الخسوف القادم سيكون في 2028م

يشهد العالم العربي والإسلامي مساء اليوم الأحد 15 ربيع الأول 1447هـ الموافق 7 سبتمبر 2025م، خسوفًا كليًا للقمر، وذلك وفق ما أعلنه رئيس نادي الفضاء والفلك زاهي الخليوي.
وبحسب التوقيت المحلي للمملكة، يبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 07:27 مساءً، ليتحول إلى خسوف كلي عند 08:30 مساءً، وتبلغ ذروته الساعة 09:11 مساءً، فيما ينتهي الخسوف الكلي عند 09:52 مساءً، ويختتم الخسوف الجزئي عند 10:56 مساءً. وتبلغ مدة الخسوف الكلي ساعة و22 دقيقة، بينما يستمر الخسوف الجزئي ساعتين و7 دقائق، بإجمالي 3 ساعات و29 دقيقة.
وأشار الخليوي إلى أن أقرب خسوف للقمر يمكن رؤيته في سماء المملكة سيكون في 6 يوليو 2028م، بينما سيكون أقرب كسوف كلي للشمس في 2 أغسطس 2027م بعد غياب استمر 75 عامًا، تليه ثلاثة كسوفات كلية أعوام 2034 و2053 و2081.
وأوضح أن خسوف القمر لا يحدث إلا في ليالي الإبدار منتصف الشهر القمري، في حين يقع كسوف الشمس في ليالي الاستسرار بنهايته، مؤكدًا أهمية متابعة هذه الظواهر الفلكية لما تحمله من معلومات علمية وعلامات كونية.