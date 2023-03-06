"المساحة الجيولوجية": الطلعات الجوية شرق القنفذة تعود لمشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي

وكان هذا التحليق قد أثار استغراب وتساؤل الأهالي في تلك القرى حتى أصبحت حديث مجالسهم لأنهم لا يعلمون سبب التحليق من وقت إلى آخر ولا الجهة المسؤولة عن ذلك.