مجموعة محمد يوسف ناغي تعلن تأسيس شركة "جياد" العالمية القابضة

وشغل حسام رضوان، وهو خريج جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة، مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لضمانات التمويل العقاري (ضمانات)، كما تولى مناصب قيادية في مؤسسات مالية عالمية مرموقة، مثل جي بي مورجان وجولدمان ساكس.