مجموعة محمد يوسف ناغي تعلن تأسيس شركة "جياد" العالمية القابضة

أعلنت مجموعة محمد يوسف ناغي تأسيس شركة جياد العالمية القابضة بهدف تنمية وتطوير محفظة استثمارات المجموعة المتنوعة وتسريع النمو على المدى الطويل في القطاعات الرئيسة التي تشمل السيارات، النقل، الخدمات اللوجستية، وتوزيع السلع الاستهلاكية.
يسلط هذا الهيكل المؤسسي الجديد الضوء على التزام مجموعة محمد يوسف ناغي بتعزيز أنظمة وقواعد حوكمة الشركات، ومكانتها كمزود خدمات رائد من خلال تمكين شركاتها التابعة من اغتنام الفرص الناشئة.
سيقود السيد حسام يوسف رضوان هذه المبادرة كرئيس تنفيذي لشركة جياد العالمية القابضة، حيث يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، مما يضيف خبرات استثنائية لدفع رؤية الشركة الإستراتيجية.
وشغل حسام رضوان، وهو خريج جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة، مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لضمانات التمويل العقاري (ضمانات)، كما تولى مناصب قيادية في مؤسسات مالية عالمية مرموقة، مثل جي بي مورجان وجولدمان ساكس.
وأعربت مجموعة محمد يوسف ناغي عن ترحيبها الحار بالسيد حسام، وعن ثقتها بقدرته على قيادة شركة جياد العالمية القابضة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة من النمو لمجموعة محمد يوسف ناغي.