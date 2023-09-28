نزيف حادّ بالدماغ بعد سقوط منزلي.. تدخّل عاجل ينقذ حياة رضيع بالمدينة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن طوارئ مستشفى الملك فهد استقبل الرضيع بعد وصوله برفقة ذويه وهو في حالة إغماء تام، مع ضعف حركي في الطرف الأيسر، وبعد إجراء الأشعة المقطعية تَبين وجود نزيف حاد فوق الأم الجافية من الدماغ في الناحية اليمنى.