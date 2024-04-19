"تقويم التعليم" تشارك في الاجتماع الـ 57 لمجموعة PGB التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي بمالطا

وتشارك المملكة في اختبار "PISA" منذ عام 2018م، وكانت آخر مشاركة في دورة 2021-2022، التي طبقت على 8765 طالبًا وطالبة يمثلون 193 مدرسة موزعة على 52 من مدن ومحافظات المملكة، فيما ستشارك المملكة -أيضاً- في دورة اختبار PISA 2025 القادمة حيث سيطبق الاختبار التجريبي للاختبار خلال الفترة من 28-30 أبريل 2024م، وتقوم الهيئة ممثلة بمركز "قياس" بالإشراف محليًّا على تطبيق الاختبارات الدولية (PISA- TIMSS- PIRLS-TALIS)، وتطبق الاختبارات بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم.