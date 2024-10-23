"حساب المواطن" يوضح آلية التعرُّف على المستندات المطلوبة لتسليمها

أعلن برنامج حساب المواطن أن بعض المتقدمين قد يُطلب منهم تقديم مستندات محدّدة، بناءً على حالتهم الاجتماعية ونوع التابعين المضافين إلى الحساب.
وأوضح البرنامج، أنه في حال الحاجة إلى مستندات إضافية، سيتم إيضاحُها في صفحة المرفقات داخل حساب المتقدّم على المنصّة الإلكترونية.
وأكّد البرنامج، ضرورة مراجعة الصفحة بشكلٍ مستمرٍ لضمان إرفاق المستندات المطلوبة بشكلٍ صحيح؛ لتفادي أيّ تأخيرٍ في استحقاق الدعم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدّد.
يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج لمزيدٍ من المعلومات عبر الرابط: ca.gov.sa.