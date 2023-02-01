أمير نجران يتفقّد قوات حرس الحدود في مواقع ميدانية حدودية بقطاع سقام ويزور مقر القيادة بالمنطقة

نقل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، لمنسوبي حرس الحدود بمنطقة نجران.
وأكد أمير المنطقة، خلال تفقّده اليوم قوات حرس الحدود في مواقع ميدانية حدودية بقطاع سقام وزيارة مقر قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران، أن حرس الحدود في المملكة هو خط الدفاع الأول لحماية حدود الوطن، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي المهم يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، ويشهد تطورًا شاملًا في مختلف أجهزته.
وكان في استقباله، قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء مسعود بن علي الشهراني، وعدد من ضباط وأفراد حرس الحدود، واطّلع سموه على الإمكانات المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود ودعمه بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.
بعدها شاهد إيجازًا لما يقوم به حرس الحدود في المنطقة والقطاعات التابعة له من مهام وواجبات أمنية على حدود الوطن، بالتنسيق والتكامل مع المرابطين من رجال وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني.
ونوّه قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء مسعود بن علي الشهراني بما يحظى به جهاز حرس الحدود من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة، معربًا عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على متابعتهما واهتمامهما بجميع قطاعات حرس الحدود بالمنطقة.