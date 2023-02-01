أمير نجران يتفقّد قوات حرس الحدود في مواقع ميدانية حدودية بقطاع سقام ويزور مقر القيادة بالمنطقة

وأكد أمير المنطقة، خلال تفقّده اليوم قوات حرس الحدود في مواقع ميدانية حدودية بقطاع سقام وزيارة مقر قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران، أن حرس الحدود في المملكة هو خط الدفاع الأول لحماية حدود الوطن، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي المهم يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، ويشهد تطورًا شاملًا في مختلف أجهزته.