لوقف المتلاعبين.. مواطنون يطالبون بمنع ممارسة بيع المواشي على الطرقات بجازان

وتفصيلاً، قال المواطنون لـ"سبق" إنه في كل عيد أضحى يقوم بعض السماسرة بالوقوف بعيدًا عن السوق على مسافات تصل إلى خمسة كيلو، وأكثر من ذلك، ثم استيقاف المركبات التي يشاهدونها مُحمَّلة بالمواشي لشرائها قبل دخول السوق من أجل السيطرة على عمليات العرض، ثم رفع السعر على هواهم.. موضحين أن بعض الأحجام وصلت حاليًا الى ما يقارب الـ 1700 ريال، وهو رقم كبير قبل العيد بنحو شهر.