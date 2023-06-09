لوقف المتلاعبين.. مواطنون يطالبون بمنع ممارسة بيع المواشي على الطرقات بجازان

طالب مواطنون في "جازان" الجهات المعنية بالأمر بحماية أسواق المواشي في المنطقة من المتلاعبين، أو ما يُطلق عليهم "السماسرة"، ممن يعترضون المركبات قبل وصولها للسوق للسيطرة والتلاعب بالأسعار تزامنًا مع قرب عيد الأضحى، مشيرين إلى أن الأسعار مرتفعة حاليًا بشكل كبير على الرغم من ارتفاع واردات السعودية من المواشي لهذا العام بنسبة 40%.
وتفصيلاً، قال المواطنون لـ"سبق" إنه في كل عيد أضحى يقوم بعض السماسرة بالوقوف بعيدًا عن السوق على مسافات تصل إلى خمسة كيلو، وأكثر من ذلك، ثم استيقاف المركبات التي يشاهدونها مُحمَّلة بالمواشي لشرائها قبل دخول السوق من أجل السيطرة على عمليات العرض، ثم رفع السعر على هواهم.. موضحين أن بعض الأحجام وصلت حاليًا الى ما يقارب الـ 1700 ريال، وهو رقم كبير قبل العيد بنحو شهر.
وأضاف المواطنون بأن السوق لا تخضع لأي رقابة على الأسعار، وأن من يحكمها السماسرة وبعض العمالة الوافدة التي تتنقل من سوق لأخرى في محافظات المنطقة. وأشاروا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت خلال الأيام الماضية ارتفاع واردات السعودية من المواشي الحية خلال العام الهجري إلى (40%)؛ وهذا يعني وجود وفرة، ومن المفترض انخفاض الأسعار أو حتى استقرارها، وليس ارتفاعها كما نشاهد.. وطالبوا الجهات المعنية بالأمر بفرض رقابة صارمة على الأسواق، ومنع العمالة وغيرهم من ممارسة السمسرة، والعمل على مراقبة الطرقات المؤدية لأسواق المواشي، وإيقاف أي شخص يمارس البيع والشراء على جنبات الطرق.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت عن ارتفاع واردات السعودية من المواشي الحية خلال العام الهجري الحالي (40%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة جاهزية المحاجر لاستقبال الإرساليات الواردة إلى السعودية من جميع المنافذ البرية والبحرية، وكذلك فسح نحو (700) ألف رأس من الماشية منذ بداية الشهر الجاري عبر محاجر الوزارة بميناء جدة الإسلامي.
وأكدت الوزارة أن الفِرق البيطرية التابعة للوزارة تضع سلامة المواشي ضمن أولوياتها؛ إذ تحرص على خلوها من الأمراض، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات المحجرية الدقيقة، والكشف الظاهري والمخبري على جميع الإرساليات.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ إجراءات عدة، من شأنها أن تسهم في وفرة المواشي الحية، وتذليل الصعوبات، ودراسة الوضع الوبائي في دول المصدر؛ إذ تم خلال الفترة السابقة فتح أسواق جديدة للاستيراد من دول عدة خلال موسم الحج، ومن المتوقع وصول أكثر من 1.5 مليون رأس من المواشي خلال الموسم الحالي، منها ما يقارب مليون رأس لمشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وعبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.