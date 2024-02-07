الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحتفي بمرور نصف قرن على تأسيسها بإنجازات ريادية في مدن المستقبل

وتستعرض الهيئة بهذه المناسبة، رؤيتها بأن تكون الخيار الأول للمستثمرين في قطاع الصناعة، والمساهم الرئيس في تقدمها واستدامتها بالمملكة العربية السعودية، وأهدافها الاستراتيجية، إضافة إلى الإنجازات الريادية التي حققتها في مدنها خلال نصف قرن، لتشمل عددا من القطاعات الحيوية، وأهمها: الاستثمار، والتعليم، والصحة، والتنوع الثقافي، والسياحة والترفيه، والتقنية والتكنولوجيا، والابتكار والإبداع، والاستدامة والبيئة، وتنمية القدرات البشرية، والتي مكنها من توفير بيئة استثمارية جذابة جعلت من مدنها قواعد اقتصادية راسخة وذات شهرة ومكانة عالمية.