رافال تعلن إتمام صفقة تخارج ناجحة ببيع فندق أسكوت الرياض الحائز على جوائز عالمية

أعلنت "شركة رافال للتطوير العقاري" عن تخارجها من فندق "أسكوت رافال العليا" لصالح صندوق الانماء ريت الفندقي، وأوضحت الشركة أن قرار التخارج جاء لإعادة تشكيل أصولها وتمهيداً لإطلاق مشاريع جديدة، تواكب التغيرات التي تشهدها السوق العقارية السعودية ورؤية 2030.
وبموجب هذه الصفقة، سيكون صندوق الانماء ريت الفندقي هو المالك لفندق أسكوت رافال العليا، والذي يضم 234 وحدة فندقية تديره شركة أسكوت العالمية بالاضافة إلى ثلاثة مطاعم متخصصة. فيما ستحتفظ رافال بالجزء السكني من البرج متعدد الاستخدامات " رافال ريزيدنس" ، والذي يتكون من 17 طابقًا من الشقق الفاخرة التي تديرها رافال.
وقال إلياس أبو سمرا الرئيس التنفيذي لـ "رافال ": سعداء بإتمام هذه الصفقة، التي تعزز قدرتنا على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تقدمها السوق العقارية السعودية حاليا، سواء في تطوير مشاريع متعددة الاستخدام، أو مشاريع عقارية كبرى، تعزز جودة الحياة، وتكون معالم حضارية جمالية، وأصولاً ذات قيمة وعائدات متصاعدة، وهو ما ميز ويميز محفظة "رافال للتطوير العقاري".
وتابع الأستاذ إلياس أبو سمرا " مع رؤية السعودية 2030 والخطط الطموحة لتحسين جودة الحياة، وجهود تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري ولوجيستي عالمي، تتزايد أهمية توفير مجمعات سكنية متكاملة مصممة للجمع بين الناس والأنشطة والمباني والأماكن العامة معًا، وهو ما سيشكل جزءاً رئيسياً من مشاريعنا المقبلة".
الجدير بالذكر أن رافال طورت أكثر من خمسة مشاريع متميزة ومدرة للدخل وتخارجت منها لصالح صناديق الاستثمار العقاري السعودية المدرجة في سوق تداول على مدى السنوات الخمس الماضية ، بقيمة تطويرية تجاوزت 2 مليار ريال سعودي.
يتميز فندق "أسكوت رافال العليا" الرياض الذي يقع في موقع نابض بالحياة والذي تم افتتاحه في العام 2017، بموقعه بين مركز الملك عبدالله المالي ومطار الملك خالد الدولي ، ويضم الفندق ذو الأربع نجوم شققاً فندقيةً حصدت جائزة "الشقق الفندقية الرائدة" في المملكة العربية السعودية لعام 2021. كما يتمتع الفندق بقربه من محطة مترو العليا وعدد من المجمعات الطبية والتجارية.
يذكر أن شركة "رافال للتطوير العقاري" تقدم حلولاً متكاملة ومبتكرة تشمل تطوير المشاريع السكنية والفندقية والتجارية. تأسست رافال في الرياض عام 2007 ، وتشتهر بتطوير مشاريع مبتكرة متعددة الاستخدامات ومجتمعات سكنية رائدة.