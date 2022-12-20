رافال تعلن إتمام صفقة تخارج ناجحة ببيع فندق أسكوت الرياض الحائز على جوائز عالمية

وقال إلياس أبو سمرا الرئيس التنفيذي لـ "رافال ": سعداء بإتمام هذه الصفقة، التي تعزز قدرتنا على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تقدمها السوق العقارية السعودية حاليا، سواء في تطوير مشاريع متعددة الاستخدام، أو مشاريع عقارية كبرى، تعزز جودة الحياة، وتكون معالم حضارية جمالية، وأصولاً ذات قيمة وعائدات متصاعدة، وهو ما ميز ويميز محفظة "رافال للتطوير العقاري".