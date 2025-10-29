"التأمينات الاجتماعية" تطلق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل وتعزيز التزامهم التأميني

وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات الدفع لأصحاب العمل من خلال تمكينهم من تفعيل خاصية السداد التلقائي للفواتير، وذلك عبر حفظ بيانات البطاقة الائتمانية المعتمدة في حساب المنشأة، ليتم خصم قيمة الفاتورة مباشرة عند إصدارها في بداية كل شهر, ويمكن تفعيل الخدمة من خلال حساب المنشأة في موقع "GOSI".