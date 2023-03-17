الأول من نوعه.. "دعم الأوقاف" تطلق بودكاست "استثمر لآخرتك" للتمكين المالي

أطلقت جمعية دعم الأوقاف، المدونة الصوتية بودكاست دعم الأوقاف تحت شعار "استثمر لآخرتك"؛ وهو برنامج إعلامي حواري يبثّ عبر تطبيق يوتيوب وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال استضافة شخصيات مؤثرة في المجتمع ومختصّة في مجال الأوقاف، وأصحاب التجارب الناجحة؛ لطرح موضوعات تتعلَّق بالقطاع الوقفي، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بقضايا الأوقاف، والمساهمة في التمكين المالي للقطاع الوقفي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف، صالح بن عبدالله اليوسف، أن الجمعية تسعى لتحقيق رسالتها التي تعمل عليها الجمعية في تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية الوقف؛ حيث يسهم هذا البرنامج في نشر ثقافة الأوقاف، ويُقدم بطريقة حوارية شيقة، ويعتبر الأولَ من نوعه في مجال دعم الأوقاف من خلال الرابط: youtu.be/INGYAJM3H4o، الذي سيحتوي على جميع الحلقات
وأكّد "اليوسف" أن الجمعية تهدف من خلال هذا البودكاست، إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بقضايا الأوقاف، والمساهمة في التمكين المالي للقطاع الوقفي من خلال إثراء المحتوى الوقفي بالموضوعات المفيدة، وتعزيز الأفكار الإبداعية في مجال الأوقاف، كما سيتمّ استعراض بعض التجارب الناجحة في جميع المجالات الوقفية؛ من خلال إبراز دور الواقفين في القطاع، وتسليط الضوء على أثر أوقافهم في المجتمع، وتقديم بعض الحلول للأوقاف المعطّلة والمتعثّرة، كما سيسهم في التعريف بجمعية دعم الأوقاف وإبراز دورها ونشر رسالتها الخيرية.
ونوّه الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف، إلى الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للأوقاف من خلال تشجيعها للجمعيات الوقفية؛ حيث لقي هذا المشروع الدعمَ والتأييد والتشجيع من الهيئة؛ باعتباره أحدَ الأنشطة المهمة في نشر ثقافة الوقف.
يُذكر أن جمعية دعم الأوقاف هي أول جمعية خيرية متخصصة في الأوقاف، تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، وقد بدأت عملها بإطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تسهم في تمكين الأوقاف وتطويرها.