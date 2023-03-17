الأول من نوعه.. "دعم الأوقاف" تطلق بودكاست "استثمر لآخرتك" للتمكين المالي

وأكّد "اليوسف" أن الجمعية تهدف من خلال هذا البودكاست، إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بقضايا الأوقاف، والمساهمة في التمكين المالي للقطاع الوقفي من خلال إثراء المحتوى الوقفي بالموضوعات المفيدة، وتعزيز الأفكار الإبداعية في مجال الأوقاف، كما سيتمّ استعراض بعض التجارب الناجحة في جميع المجالات الوقفية؛ من خلال إبراز دور الواقفين في القطاع، وتسليط الضوء على أثر أوقافهم في المجتمع، وتقديم بعض الحلول للأوقاف المعطّلة والمتعثّرة، كما سيسهم في التعريف بجمعية دعم الأوقاف وإبراز دورها ونشر رسالتها الخيرية.