نيابة عن أمير مكة.. محافظ جدة يدشّن "واحة مدن" ويشهد توقيع مذكرات تفاهم تتجاوز مليارَيْ ريال

كما تم توقيع عقد تخصيص مصنع جاهز مساحته 400 متر مربع لإنتاج الطاقة المتجددة، باستثمارات 7 ملايين ريال. ويأتي تدشين الواحة التي تضم 3,3 ملايين متر مربع مساحات مطورة، وعدد 86 عقدًا صناعيًّا واستثماريًّا ولوجستيًّا، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار المبادرات المُوكلة إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".