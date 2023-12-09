اليوم.. بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

يُذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف منذ إنشائه عام 1438هـ على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف التي تتضمن التوسعة السعودية الكبرى للمسجد الحرام، ومشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، إضافة إلى مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها؛ علمًا بأن المكتب قد تولى الإشراف على أعمال الصيانات الدورية السابقة لعناصر الكعبة المشرفة التي تمت في شوال 1440هـ- يونيو 2019 وذي الحجة 1442هـ