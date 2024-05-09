جامعة الإمام تطلق بوابة القبول الإلكترونية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس للعام المقبل

كما سيتاح التقديم للطلاب والطالبات معًا وفي نفس الوقت إلكترونياً؛ دون الحاجة للحضور الشخصي أو إرسال أيّة وثائق أو مستندات للعمادة، وذلك كون أنّ كافة إجراءات القبول تتم إلكترونيًّا ومرتبطة مع مصادر البيانات من خلال الربط الحكومي مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.