جامعة الإمام تطلق بوابة القبول الإلكترونية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس للعام المقبل

أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بوابة القبول الإلكترونية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي المقبل 1446هـ.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أن الجامعة طوّرت خلال السنوات الماضية منظومة إلكترونية متكاملة تسهّل على الطلاب والطالبات عملية التقديم على القبول الجامعي للمرحلة الجامعية (البكالوريوس والدبلوم).
وأضاف الدكتور آل مريح أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالتقديم للالتحاق بالجامعة الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات حول الكليات والتخصصات المتاحة بالجامعة، وأيضاً المسارات والبرامج حسب مسارات الثانوية الجديدة، وتشمل مسار الصحة والحياة ومسار علوم الحاسب والهندسة والمسار العام ومسار إدارة الأعمال والمسار الشرعي خريجي عام 1445هـ، بالإضافة للعلمي والأدبي للأعوام من 1441 وحتى 1444هـ.
وأشار "آل مريح" إلى أن البوابة توضح كذلك آلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لأعمال القبول، وتحث الجامعة الطلبة الراغبين بالتقديم متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستغرام وسناب شات عبر المعرف @IAU_AR لمواكبة المستجدات في القبول، إذ تعتبر هي القناة الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
وأفاد أنه سيتم تفعيل أيقونة تقديم طلب الالتحاق بالجامعة ابتداءً من يوم الاثنين 16 محرم 1446هـ الموافق 22 يوليو 2024م، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة 20 محرم 1446هـ الموافق 26 يوليو 2024م، وذلك فقط عبر بوابة القبول الإلكترونية، أو من خلال أيقونة القبول الإلكتروني في تطبيق الجامعة عبر الأجهزة الذكية (MYIAU).
كما سيتاح التقديم للطلاب والطالبات معًا وفي نفس الوقت إلكترونياً؛ دون الحاجة للحضور الشخصي أو إرسال أيّة وثائق أو مستندات للعمادة، وذلك كون أنّ كافة إجراءات القبول تتم إلكترونيًّا ومرتبطة مع مصادر البيانات من خلال الربط الحكومي مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.
وختم "آل مريح" حديثه بالتأكيد على أن الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها ومواردها البشرية والتقنية للمساعدة وتقديم سبل الدّعم اللازم للطلاب والطالبات على مدار الساعة خلال فترة القبول، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد.