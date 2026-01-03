الدكتور خالد النمر يحذّر: ركوب الخيل مرهق لفقرات الظهر ويُمنع على هذه الفئات

وبيّن أن ركوب الخيل يُنهى عنه طبيًا للفئات التالية: من يعانون من ديسك نشط مصحوب بالألم، أو أجروا جراحة حديثة في الفقرات، أو لديهم تنميل أو ضعف في الساقين، إضافة إلى حالات عدم استقرار الفقرات.