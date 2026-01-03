الدكتور خالد النمر يحذّر: ركوب الخيل مرهق لفقرات الظهر ويُمنع على هذه الفئات

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من ممارسة رياضة ركوب الخيل لدى بعض الفئات، مؤكدًا أنها ليست رياضة بسيطة أو خفيفة على الظهر كما يعتقد البعض.
وأوضح الدكتور النمر أن ركوب الخيل يُعد من أكثر الرياضات تحميلًا متكررًا وصادمًا على فقرات الظهر القطنية، ما قد يفاقم بعض الحالات الصحية المرتبطة بالعمود الفقري.
وبيّن أن ركوب الخيل يُنهى عنه طبيًا للفئات التالية: من يعانون من ديسك نشط مصحوب بالألم، أو أجروا جراحة حديثة في الفقرات، أو لديهم تنميل أو ضعف في الساقين، إضافة إلى حالات عدم استقرار الفقرات.
ودعا النمر إلى استشارة الطبيب المختص قبل ممارسة هذه الرياضة، خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي في الظهر، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للمضاعفات الصحية.