"رباعيات ياسين".. شاعر سعودي يحوّل غرفة قراءة بـ"كتاب الرياض" إلى منصة لإلقاء شعره

لم ينأَ بنفسه في جانب قصي من غرفة القراءة؛ بل جلس على مقربة من بعض زوار معرض الرياض للكتاب، الذين قدِموا إلى الغرفة لأخذ قسط من الراحة، أو لقضاء بعض الوقت في القراءة، شرع في القراءة من كتاب بين يديه بصوت خفيض؛ لكنه كان مسموعًا للجالسين في محيطه، صوت قراءته كان إلقاءً، وما يقرؤه كان شعرًا، بدا كمن يحاول اجتذاب جمهور إلى سماعه، فانضمت "سبق" إليه، بعد أن لاحظت أن شعره يأخذ قالب الرباعيات (الذي يتكون من أربعة أبيات أو أقل).