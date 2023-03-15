مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يُجري عملية تحويل مسار ناجحة لـ"عشريني" أحشاؤه معكوسة

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي المتخصص في جراحة السمنة، عملية منظار نادرة جدًّا، لتحويل مسار معدة كلاسيكي مع إصلاح فتق الحجاب الحاجز، لشاب عشريني بأعضاء داخلية معكوسة، وعانى من مضاعفات عملية تكميم خضع لها قبل نحو "6" سنوات بأحد المستشفيات.
ذكر ذلك د.عبدالله البراك رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن المريض راجع المستشفى شاكيًا من ارتجاع شديد يصل لمرحلة رجوع محتويات المعدة إلى الحلق؛ بسبب التواء في المعدة، إضافة لإصابته بفتق بالحجاب الحاجز، مع عودة السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم عنده خلال السنة الأخيرة، وخضع المريض لحزمة الفحوصات الطبية الدقيقة، وعلى ضوء نتائجها قرر الفريق الطبي إجراء عملية تحويل مسار لتصحيح عملية التكميم التي كان قد خضع لها في السابق، واستمرت العملية لمدة "5"ساعات، وتَبين أن كل أعضاء بطن المريض معكوسة؛ بحيث إن الأعضاء التي يُفترض أن تكون في الجهة اليمنى في اليسرى وتلك التي يفترض أن تكون في اليسرى في اليمنى.
وأضاف د.البراك أن هذا الوضع جعل العملية أكثر تعقيدًا، وبالرغم من ذلك استطاع الفريق الطبي إجراءها بمهنية عالية، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وتم التأكد من اتجاه الأمعاء الصحيحة المتوافقة مع الحالات الخاصة بالأحشاء المعكوسة.
وأوضح أن حالة المريض بدأت في التحسن بوتيرة متسارعة بعد العملية؛ حيث غادر المستشفى بحالة صحية جيدة، بعد أن أمضى منومًا قيد الرعاية الطبية الحثيثة بالمستشفى مدة يومين، ولاحقًا تَخلص من كل الأعراض التي قادته إلى المستشفى.
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