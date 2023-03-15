مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يُجري عملية تحويل مسار ناجحة لـ"عشريني" أحشاؤه معكوسة

ذكر ذلك د.عبدالله البراك رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن المريض راجع المستشفى شاكيًا من ارتجاع شديد يصل لمرحلة رجوع محتويات المعدة إلى الحلق؛ بسبب التواء في المعدة، إضافة لإصابته بفتق بالحجاب الحاجز، مع عودة السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم عنده خلال السنة الأخيرة، وخضع المريض لحزمة الفحوصات الطبية الدقيقة، وعلى ضوء نتائجها قرر الفريق الطبي إجراء عملية تحويل مسار لتصحيح عملية التكميم التي كان قد خضع لها في السابق، واستمرت العملية لمدة "5"ساعات، وتَبين أن كل أعضاء بطن المريض معكوسة؛ بحيث إن الأعضاء التي يُفترض أن تكون في الجهة اليمنى في اليسرى وتلك التي يفترض أن تكون في اليسرى في اليمنى.