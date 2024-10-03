"مركز دلني" يرسم خارطة طريق ويفتح آفاق التمويل لرواد الأعمال في قطاع الامتياز التجاري

رسم مركز دلني للأعمال، التابع لبنك التنمية الاجتماعية خارطة طريق الاستفادة من منتجات التمويل التي يقدمها للمستثمرين في مشاريع الامتياز التجاري (فرنشايز)، وذلك من خلال تأهيل وتمكين المستفيدين من الشباب والشابات في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وخلال معرض "فرنشايز ماركت" الذي يقام برعاية اتحاد الغرف التجارية، قدم المهندس مشاري المعجل، مستشار تطوير أعمال الامتياز بمركز دلني جلسة بعنوان "فرص التمويل للامتياز التجاري"، داعياً الشباب للتقدم والحصول على فرص التدريب والتمويل، مشيراً أن النظام يحمي حق الطرفين المانح والممنوح للعلامة التجارية.
وأفاد المهندس "المعجل" أن مميزات تمويل الامتياز متعددة، حيث إن سقف التمويل يبدأ من 150 ألف ريال ويصل إلى 4 ملايين ريال سعودي، كما أن فترة السداد تصل إلى 8 سنوات (شاملة فترة السماح)، وآلية صرف التمويل تتم على دفعات، والسداد بشكل شهري ورسوم رمزية للخدمة.
ويشترط في المتقدم أن يكون عمره بين 25 إلى 55 سنة، وأن يملك مؤهلًا لا يقل عن مرحلة الثانوية العامة مع سلامة السجل الائتماني، والمساهمة الذاتية كحد أدنى 20%، وكذلك موافقة العلامة التجارية لمنح الامتياز، والقدرة على توفير ضمان مالي لا يقل عن تغطية نسبة 100% من مبلغ التمويل، وأيضًا التفرغ التجاري، ويسمح بامتلاك شراكة في منشأة خلاف المنشأة المراد تمويلها، فضلاً عن اجتياز المقابلة الشخصية وتعبئة نموذج الإقرار والضمانات وتوفير المستندات الداعمة لها.