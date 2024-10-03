"مركز دلني" يرسم خارطة طريق ويفتح آفاق التمويل لرواد الأعمال في قطاع الامتياز التجاري

ويشترط في المتقدم أن يكون عمره بين 25 إلى 55 سنة، وأن يملك مؤهلًا لا يقل عن مرحلة الثانوية العامة مع سلامة السجل الائتماني، والمساهمة الذاتية كحد أدنى 20%، وكذلك موافقة العلامة التجارية لمنح الامتياز، والقدرة على توفير ضمان مالي لا يقل عن تغطية نسبة 100% من مبلغ التمويل، وأيضًا التفرغ التجاري، ويسمح بامتلاك شراكة في منشأة خلاف المنشأة المراد تمويلها، فضلاً عن اجتياز المقابلة الشخصية وتعبئة نموذج الإقرار والضمانات وتوفير المستندات الداعمة لها.