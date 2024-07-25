محليات
تعاني فشلاً كلويًا وكسورًا.. ستينية تتغلب على الظروف وتبدأ الدراسة لمحو أميتها
قالت إنها بدأت تتعلم القراءة والكتابة بعد سنين طويلة انشغلت فيها بتربية الأبناء
تغلبت مواطنة ستينية على ألم الغسيل الكلوي الذي تواصله منذ 20 عامًا وألم كسور العظام، لتبدأ دراستها في محو الأمية بتعليم منطقة جازان في قصة تجسد عدم اليأس من التعليم مهما كانت الظروف والعمر.
وفي التفاصيل، قالت الستينية جمعة حامضي إنها بدأت تتعلم القراءة والكتابة واستخدام الهاتف بعد سنين طويلة انشغلت فيها عن التعليم بتربية الأبناء وقاومت المرض من أجل تحقيق رغبتها.
وتشهد حملة محو الأمية بمنطقة جازان نشاطًا واسعًا هذه الأيام باستهداف القرى والهجر لتعليمهم أساسيات القراءة والكتابة والحساب.