تعاني فشلاً كلويًا وكسورًا.. ستينية تتغلب على الظروف وتبدأ الدراسة لمحو أميتها

تغلبت مواطنة ستينية على ألم الغسيل الكلوي الذي تواصله منذ 20 عامًا وألم كسور العظام، لتبدأ دراستها في محو الأمية بتعليم منطقة جازان في قصة تجسد عدم اليأس من التعليم مهما كانت الظروف والعمر.