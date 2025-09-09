بالمرصاد..ضبط 22 مهربًا و4 مروجين للمخدرات بحوزتهم 423 كيلوجرامًا و47 ألف قرص

كما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في محافظة الطائف من القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية لترويجهم (56) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأُوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة. وفي عملية أخرى بمنطقة جازان، ألقت مكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه (47,737) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، حيث أوقف وأُحيل إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه.