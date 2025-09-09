بالمرصاد..ضبط 22 مهربًا و4 مروجين للمخدرات بحوزتهم 423 كيلوجرامًا و47 ألف قرص

أسفرت الجهود الأمنية المشتركة عن تنفيذ عدة ضبطيات نوعية في مناطق مختلفة، عكست جاهزية رجال الأمن ويقظتهم في التصدي لجرائم تهريب وترويج المخدرات، وحماية المجتمع من آفة السموم.
فقد قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (22) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، تورطوا في تهريب (320) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث استكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في محافظة الطائف من القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية لترويجهم (56) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأُوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة. وفي عملية أخرى بمنطقة جازان، ألقت مكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه (47,737) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، حيث أوقف وأُحيل إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وتهيب الجهات الأمنية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون معها عبر الإبلاغ عن أي معلومات تتصل بجرائم تهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.