"الجبيري": تأسيس صندوق الاستثمارات العامة شركات إقليمية يخلق حراكًا في أسواق العالم

وقال إن "معايير الحوكمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة؛ إذ يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفاعلية في اتخاذ القرار، والتقدم في المستقبل". مشيرًا إلى أن أصول الصندوق بلغت حاليًا 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022، واستثمر في 13 قطاعًا استراتيجيًّا، وقام بإنشاء أكثر من 55 شركة، ستسهم في تعظيم أصول الصندوق، وتنويع مصادر دخل السعودية".