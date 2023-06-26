7 نصائح توعوية وصحية للحجاج المصابين بأمراض الكلى

وتابع في إنفوجرافيك نشره اليوم أن مراجعة طبيب الحملة ضرورية في حال حدوث أي عارض صحي، مع ضرورة تجنّب حرارة الشمس، وتناول السوائل والأملاح وفق إرشادات الطبيب الخاص.