أيوا تحتفل باليوم الوطني السعودي 95 وتطلق حملة وطنية مبتكرة بالذكاء الاصطناعي

وبمناسبة اليوم الوطني، ستطلق أيوا مجموعة "اليوم الوطني" الحصرية، وهي إصدار محدود يضم أربعة تصاميم من النظارات الشمسية مستوحاة من العلم السعودي ، تعكس اصالة تمتد من جذورنا العميقة،وتبرز هوية وطنية نفخر بها. ستكون المجموعة متوفرة في المتاجر وعبر الإنترنت. كما تقدم أيوا عروض حصرية على مجموعة متنوعة من النظارات الشمسية والطبية، سواء في الفروع او عبر الانترنت. ولمن يتطلع الى مزايا إضافية، تتيح عضوية أيوا الدخول الى عالم من العروض الخاصة، والخصومات الحصرية، والمزايا المستمرة على مدار العام، ومنحهم أولوية الحصول على كل ما هو جديد، ومميز ، ومصمم خصيصاً لهم.