أيوا تحتفل باليوم الوطني السعودي 95 وتطلق حملة وطنية مبتكرة بالذكاء الاصطناعي

تعلن أيوا بفخر في اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، عن أول حملة في مجال البصريات تُنفذ بتقنية الذكاء الاصطناعي
هذه الحملة الوطنية تنبض بروح الوحدة والاعتزاز بالمورث الثقافي، وتتطلع بعين ثاقبة نحو مستقبل يشرق بالابداع والابتكار. تحت شعار "ما نختلف بالنظر" ، تروي هذه الحملة قصة وطن واحد، تجمعه قيم متجذرة واحلام مشتركة، مهما اختلفت مناطقنا وتنوعت خلفياتنا.
منذ انطلاقها كأول منصة الكترونية متخصصة في مجال النظارات، تميزت أيوا بروح الابتكار والتجديد . واليوم، تستمر في توسيع حدود التطور من خلال دمج احدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي مع الخبرات العالية، لتوفير عدسات متطورة ، تقديم خدمة مميزة لكل عميل وتوسيع تجربتهم البصرية الى افاق جديدة.
واحتفاء بجوهر الثقافة السعودية وشعبها، لا يكتفي هذا العمل بتسليط الضوء على تنوع المملكة الثري من لهجاتها المتعددة، الى رقصاتها الشعبية المتنوعة، واطباقها الي تحمل نكهة ثقافية بل ينظر بثقة نحو المستقبل، مستخدماً التقنية الحديثة كأداة لرواية قصة وطن، تؤكد فيها أيوا حقيقة عميقة ، مفادها : قد تختلف زوايا نظرتنا، ولكن لنا رؤية واحدة تجمعنا. رسالة تجسد رؤية الوطن، واحلام شعب يسير بثقة نحو غد افضل.
كما سيتم إطلاق فيديو آخر مصمم بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، يسلط الضوء على عضوية أيوا والعرض الحصري "اشترِ منتج واحصل على الثاني مجانًا" ، مؤكدًا على التزام أيوا بتقديم القيمة الأفضل لعملائها في المملكة العربية السعودية، لتلبية جميع احتياجاتهم البصرية
وفي قمة هذه الحملة، تعلن أيوا بفخر تحقيق إنجاز غير مسبوق في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بصنع أكبر نظارة شمسية في العالم بعرض 5 أمتار وارتفاع مترين، وسيبدأ عرض هذه التحفة الفنية يوم 23 سبتمبر في مدينة الرياض في بارك أفينيو ومن ثم في عدة أماكن أخرى في مدينة جدة وفي المنطقة الشرقية. والجدير بالذكر أن هذه النظارة ليست مجرد قطعة عصرية، بل رمز لطموحات المملكة التي لا تعرف الحدود، ورؤية مستقبلية لا يحدها سوى السماء .
ولتحتفل أيوا مع الشعب السعودي بهذا اليوم المميز، سيجوب أسطول من سيارات أيوا المزيّنة بشعارها الرياض، جدة، والخبر، طوال أيام الاحتفالات باليوم الوطني. ستضيء هذه السيارات الطرق، تتفاعل مع الناس، وتوزع الهدايا، حاملة معها بهجة الفرح وأجواء الاحتفال. كما تشهد متاجر أيوا في مختلف أنحاء المملكة أجواء احتفالية خاصة، حيث تتحول الفروع إلى محطات فرح تعكس هوية اليوم الوطني بفعاليات متنوعة تنتظر الزوار، مؤكدة التزام أيوا بأن تكون جزءًا لا يتجزأ من حياة كل سعودي وسعودية.
وبمناسبة اليوم الوطني، ستطلق أيوا مجموعة "اليوم الوطني" الحصرية، وهي إصدار محدود يضم أربعة تصاميم من النظارات الشمسية مستوحاة من العلم السعودي ، تعكس اصالة تمتد من جذورنا العميقة،وتبرز هوية وطنية نفخر بها. ستكون المجموعة متوفرة في المتاجر وعبر الإنترنت. كما تقدم أيوا عروض حصرية على مجموعة متنوعة من النظارات الشمسية والطبية، سواء في الفروع او عبر الانترنت. ولمن يتطلع الى مزايا إضافية، تتيح عضوية أيوا الدخول الى عالم من العروض الخاصة، والخصومات الحصرية، والمزايا المستمرة على مدار العام، ومنحهم أولوية الحصول على كل ما هو جديد، ومميز ، ومصمم خصيصاً لهم.
في هذا اليوم الوطني، تدعو أيوا الجميع للاحتفال ليس فقط بمضي 95 عاماً من الفخر والتراث والتقدم، بل بالآفاق الواسعة التي ينتظرها الغد وبرؤية واحدة تجمعنا لنصنع معاً مستقبلاً مشرقاً يليق بطموح وطننا.