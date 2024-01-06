تسكنها النفوس وتهفو لها الأفئدة.. "بيوت الشَّعر".. أصالة تراثية وقِبلة عائلية

ويبدأ الاستعداد للتخييم أو بناء بيوت الشعر في المنازل منذ وقت مبكر قبل دخول الشتاء، وكلما انخفضت درجات الحرارة تَسارعت وتيرة الإقبال عليها وتجهيزها بقطع الأثاث والإنارة والقهوة والشاي، والحطب والفحم لإشعال النار والتدفئة؛ حيث تستهوي بيوت الشعر عشاقها الذين يحرصون على الجلوس فيها من وقت لآخر، وتحتضن الضيوف والزوار، باعتبارها مقرًّا مناسبًا للاجتماع، يتوافد عليه رواده باستمرار، وخصوصًا في ليالي فصل الشتاء الباردة التي تجبر أصحاب المنازل على البقاء فيها خلال موسم البرد القارس؛ حيث تضفي عليه بيوت الشعر أجواء من الدفء والمتعة.