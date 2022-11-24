"الشنبري" لـ"سبق": تطوير "دارين وتاروت" يعزز مكانتها التاريخية ونقلة نوعية مستقبلية

وفي هذا الصدد، أوضح المحلل الاقتصادي حسام الشنبري لـ"سبق" أن الاعتماد الكريم للتوجه التنموي والمبادرات المستقبلية لجزيرة دارين وتاروت، يعكس في المقام الأول، الإيمان العميق من سمو ولي العهد بأهمية هذه المناطق والمدن والجزر التراثية لما تحتويه من أبعاد مادية قديمة للإنسان ومدى ربط ذلك بالمستقبل.