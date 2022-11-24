"الشنبري" لـ"سبق": تطوير "دارين وتاروت" يعزز مكانتها التاريخية ونقلة نوعية مستقبلية

تأتي الموافقة الكريمة على اعتماد التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية لجزيرة دارين وتاروت، نقلة نوعية للجزيرة وسكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة، والحفاظ على البيئة المتدهورة بإنشاء أكبر غابة للمانجروف على ضفاف الخليج العربي، وخلق بيئة سياحية جاذبة بإنشاء عدد من الفنادق والمنتجعات.
وفي هذا الصدد، أوضح المحلل الاقتصادي حسام الشنبري لـ"سبق" أن الاعتماد الكريم للتوجه التنموي والمبادرات المستقبلية لجزيرة دارين وتاروت، يعكس في المقام الأول، الإيمان العميق من سمو ولي العهد بأهمية هذه المناطق والمدن والجزر التراثية لما تحتويه من أبعاد مادية قديمة للإنسان ومدى ربط ذلك بالمستقبل.
وأضاف أن مضمون تأسيس مؤسسة خاصة بالجزيرتين بميزانية مستقلة قدرها ملياران و644 مليوناً يعني الاهتمام الكبير من القيادة الكريمة بأهمية استكشاف كل المناطق والجزر في كل مدن المملكة وبما يعزز سبل تنميتها وتطويرها على كافة المستويات والمبادرات البيئية والسياحية والتنموية، ويحقق أيضاً للاقتصاد الوطني أعلى وأفضل استخدام وبشكل ينمّي ويمتن بالناتج المحلي الاجمالي من روافد الجذب لقطاعيّ السياحة والترفيه.
وزاد أن الاستثمار في الامتداد الجغرافي والبيئي الكبير للمملكة في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها سوف يبرز إحياء إعادة التعريف الصحيح لمعالم السعودية للعالم من خلال قطاعات سياحية متنوعة.
واختتم "الشنبري" بالقول إن كل هذه المبادرات والتي تصنع بيئة سياحية وتراثية واستثمارية صحية، سوف يعود بالنفع بشكلها الصحيح على المستويين الاقتصادي والاستثماري والبيئي ويحقق كافة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الجوانب الاقتصادية والتنموية.