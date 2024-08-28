المدينة المنورة.. إطلاق البوابة الجيومكانية في نسختها الجديدة

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، البوابة الجيومكانية في نسختها الجديدة https://geomed.amana، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات الجيومكانية والبلدية في منطقة المدينة المنورة، وتوفر العديد من خيارات البحث والعرض لموقع الحي، أو البلدية، أو المخطط؛ وذلك ضمن جهود الأمانة لرفع مستوى جودة الحياة لسكان المنطقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.