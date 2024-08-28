المدينة المنورة.. إطلاق البوابة الجيومكانية في نسختها الجديدة

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، البوابة الجيومكانية في نسختها الجديدة https://geomed.amana، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات الجيومكانية والبلدية في منطقة المدينة المنورة، وتوفر العديد من خيارات البحث والعرض لموقع الحي، أو البلدية، أو المخطط؛ وذلك ضمن جهود الأمانة لرفع مستوى جودة الحياة لسكان المنطقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وتساعد البوابةُ المستخدمين أفرادًا أو منظمات، على استكشاف المحيط المكاني لأي بقعة داخل المنطقة، من خلال مجموعة من الطبقات والصور الفضائية ذات الاعتمادية والموثوقية العالية، مع خيارات ومزايا متنوعة في البحث وعرض البيانات.
كما توفر المعلومات الخاصة باشتراطات البناء وحدود المخططات السكنية، وقطع الأراضي المعتمدة، بالإضافة إلى طبيعة استخدامات الأراضي، والمحاور التجارية (الشوارع التجارية)، والإشارة إلى مواقع الخدمات التجارية، وحدود النطاق الجغرافي للأحياء السكنية، إلى جانب استعراض حدود النطاق العمراني للمدينة المنورة.
يأتي ذلك ضمن مساعي الأمانة وأهدافها في تعزيز الشفافية وتوفير البيانات المفتوحة، وخطتها في التحول الرقمي.