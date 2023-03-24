"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.