"محمد بن ناصر" يُدشن ترسية 53 مشروعًا بـ9 مليارات بـ"جازان للصناعات"

عقب ذلك، شاهد أمير منطقة جازان والحضور، عرضًا للمشروعات التي تم الانتهاء من أعمال ترسيتها وتنقسم على ثلاث محافظ رئيسة منها: "محفظة الخدمات المساندة بعدد 11 مشروعًا، التي تسهم في تعزيز جهود الاستدامة البيئية بالمدينة، وتوفر عقودًا لدراسات المخطط الإرشادي للتوسعة الشرقية والجنوبية بالمدينة بإجمالي مساحة تتجاوز 152 كيلو مترًا مربعًا.