"السديس": وليّ العهد جمع الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية وفق رؤية 2030

أكّد رئيسُ الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها شرّفها المولى سبحانه بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بهما.
وقال: القيادة جعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها، وسخّرت كافةَ الجهود والإمكانات لتوفير وسائل الراحة والطمأنينة للقاصدين والمعتمرين؛ لأداء مناسكهم في أجواء دينية تعبدية خاشعة.
وأشاد رئيس الشؤون الدينية بمضامين لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قناة "فوكس نيوز"، وتأكيده على الثوابت الدينية والقيم الإسلامية النبيلة، والمرتكزات الوطنية، وتشرف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠ المرتكزة على التطوير والازدهار، والجامعة بين الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية والعالمية.
وثمَّن رئيسُ الشؤون الدينية جهودَ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وحرصه الكبير على أن يؤدّي المعتمرون والزائرون شعائرَهم الدينية بسكينة وطمأنينة.
ونوّه "السديس" إلى ما ذكره سمو ولي العهد في ثنايا لقائه، من أن خدمة الحرمين الشريفين واجب على كل أبناء الشعب السعودي، وقال: "هذا هو ديدن قيادتنا الحكيمة، والشعب السعودي الأصيل".