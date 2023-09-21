"السديس": وليّ العهد جمع الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية وفق رؤية 2030

ونوّه "السديس" إلى ما ذكره سمو ولي العهد في ثنايا لقائه، من أن خدمة الحرمين الشريفين واجب على كل أبناء الشعب السعودي، وقال: "هذا هو ديدن قيادتنا الحكيمة، والشعب السعودي الأصيل".