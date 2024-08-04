الحدود الشمالية.. رفع 300 طن من الأنقاض وسفلتة أكثر من 43 ألف متر مربع بـ"ابن شريم"

وجرى خلال الفترة نفسها معالجة 5,000 متر طولي من الأرصفة؛ كما أنهت سفلتة 1,340 متراً طولياً من الشوارع داخل نطاقها، وإعادة تأهيل وسفلتة وصيانة 7 شوارع في مواقع مختلفة بمساحة تبلغ أكثر من 43,000 متر مربع، وصيانة 15 حديقة ومسطحاً أخضر ومضمارَي مشي، بمساحة 38,692 متراً مربعاً، وتجهيز هذه الحدائق والمسطحات ومضامير المشاة بـ 52 لعبة متنوعة و18 جهازاً رياضياً متعدّد الاستخدامات، وخدمات منافذ الـ USB، إضافة إلى الخدمات العامة الأخرى.