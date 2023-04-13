"يلو" تقيم حفل إفطارها السنوي لشركائها والإعلاميين

احتضن فندق فور سيزون المملكة مؤخراً حفل الإفطار السنوي لشركة الوفاق لحلول النقل لشركائها والإعلاميين، وكعادتها حرصت "يلو" على أن يظهر حفل الإفطار بأفضل صورة تليق بطبيعة المناسبة وتعكس تقديرها وحفاوتها بضيوفها الذين أكدوا بأن حفل إفطار "يلو" أصبح موعداً سنوياً يجمعهم في أجواء رمضانية جميلة وبعيداً عن رسميات وضغوط العمل.
وبهذه المناسبة بارك الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران للجميع هذه الأيام والليالي الفضيلة من شهر رمضان الكريم، مقدماً شكره لكافة حضور حفل الإفطار لتلبية الدعوة ومشاركة الشركة ومنسوبيها ابتهاجهم بالشهر الكريم، وأضاف قائلاً: "أسعدنا الحضور الإعلامي الكبير لحفل إفطار "يلو" وعبارات الشكر والإشادة التي أتحفنا بها الحضور، فهدفنا من إقامة مثل هذه المناسبة هو الالتقاء بعيداً عن رسميات الحياة العملية، إلا أننا أيضاً كنا حريصين على الاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات التي تم طرحها خلال تبادل الأحاديث الودية خصوصاً وأنها تأتي من إعلاميين متخصصين لهم مشاهداتهم وتجاربهم الخاصة التي تساعدنا في سعينا المتواصل للارتقاء بخدماتنا وتحسينها بشكل مستمر".
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرع تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالإضافة الى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية ، وترتبط بشراكات إستراتيجية عالمية تتيح لك حجز سيارتك عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.
وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عام في مجالها ، وتوفر "يلو" لعملائها مفهوم يتجاوز الخيال ، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتك ورغباتك ونأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتك لجعلها أسهل وأسرع.
اعرف أكثر : https://www.iyelo.com/ar