"يلو" تقيم حفل إفطارها السنوي لشركائها والإعلاميين

وبهذه المناسبة بارك الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران للجميع هذه الأيام والليالي الفضيلة من شهر رمضان الكريم، مقدماً شكره لكافة حضور حفل الإفطار لتلبية الدعوة ومشاركة الشركة ومنسوبيها ابتهاجهم بالشهر الكريم، وأضاف قائلاً: "أسعدنا الحضور الإعلامي الكبير لحفل إفطار "يلو" وعبارات الشكر والإشادة التي أتحفنا بها الحضور، فهدفنا من إقامة مثل هذه المناسبة هو الالتقاء بعيداً عن رسميات الحياة العملية، إلا أننا أيضاً كنا حريصين على الاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات التي تم طرحها خلال تبادل الأحاديث الودية خصوصاً وأنها تأتي من إعلاميين متخصصين لهم مشاهداتهم وتجاربهم الخاصة التي تساعدنا في سعينا المتواصل للارتقاء بخدماتنا وتحسينها بشكل مستمر".