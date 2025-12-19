الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، يمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب والصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.