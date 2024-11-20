يمكن مشاهدتها بالمناظير.. "فلكية جدة": اقتران القمر الأحدب والمريخ اليوم

وعلل "أبوزاهرة" السبب في أن الكوكب الأحمر ساطع في بعض الأحيان؛ لأن الأرض تستغرق عامًا لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ قرابة عامين للدوران مرة واحدة، مشيرًا إلى أن تقابل المريخ يحدث عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس -كل عامين و50 يومًا- ولذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريبًا، لكن هذه ليست الدورة الوحيدة للمريخ التي تؤثر في سطوعه، فهناك أيضًا دورة مدتها 15 عامًا من حالات التقابل الساطعة والخافتة.