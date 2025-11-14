اختتام مؤتمر الشرق الأوسط للتآكل وسلامة الأصول بحضور قياسي وتكريمات مليونية

اختُتمت فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط التاسع عشر للتآكل وسلامة الأصول، الذي أُقيم في إكسبو الظهران خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 45 دولة، في حدث عالمي نظّمته جمعية هندسة المواد بالمملكة بالشراكة مع جمعية المهندسين البحرينية وفرع AMPP بالظهران.
واختُتمت الفعاليات بحضور رئيس اللجنة التنفيذية المهندس وائل عبدالله الجعفري، بعد ثلاثة أيام حافلة شهدت عروضًا تقنية وورش عمل ركزت على الذكاء الاصطناعي وتآكل المعادن والمواد المتقدمة.
وأشاد رئيس المؤتمر المهندس خالد يحيى القحطاني بالحضور الدولي اللافت، مؤكدًا أن المؤتمر استقبل أكثر من 2200 طالب من 100 جامعة حول العالم، معتبرًا ذلك "إنجازًا تاريخيًا يعكس الأهمية العالمية المتنامية لعلوم هندسة المواد وسلامة الأصول".
من جهته، أكد رئيس اللجنة التوجيهية المهندس سعد محمد القحطاني أن المؤتمر شهد شراكات ومذكرات تفاهم تجاوزت قيمتها مليار دولار، مضيفًا أن "النجاح تمثّل في تكامل الجهود بين البحث العلمي والتطبيقات الميدانية".
بدوره، عبّر رئيس اللجنة التنظيمية المهندس يوسف الدوسري عن شكره للمشاركين، مثنيًا على الشركاء المحليين والمهندسين الشباب الذين أظهروا "جدية وفضولًا علميًا" يؤكد أن "مستقبل المهنة في أيدٍ أمينة".
وأكد نائب رئيس اللجنة التنظيمية المهندس إبراهيم البراهيم أن تحضيرات المؤتمر بدأت منذ عام، و"تجاوزت التوقعات" في النتائج والمشاركة.
وشهد ختام المؤتمر تكريم الفائزين في فئات: أفضل عارض، وأفضل ورقة علمية، وأفضل مشروع طلابي، إضافة إلى الفائزين في أول هاكاثون طلابي للذكاء الاصطناعي في مجال التآكل.
وأوضح عضو اللجنة التنظيمية المهندس راكان الشبل أن الهاكاثون استقطب 2100 طالب، بدأوا عبر معسكر تدريبي "عن بُعد"، وتم تقليصهم إلى 200 طالب ضمن 36 فريقًا، تنافسوا على جوائز بقيمة 450 ألف ريال، بالإضافة إلى منح دراسية ومقاعد مجانية في مسرعة أعمال مقدمة من هيئة "منشآت".