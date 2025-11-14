اختتام مؤتمر الشرق الأوسط للتآكل وسلامة الأصول بحضور قياسي وتكريمات مليونية

اختُتمت فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط التاسع عشر للتآكل وسلامة الأصول، الذي أُقيم في إكسبو الظهران خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 45 دولة، في حدث عالمي نظّمته جمعية هندسة المواد بالمملكة بالشراكة مع جمعية المهندسين البحرينية وفرع AMPP بالظهران.