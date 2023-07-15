"الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها الدعوية لتوعية المعتمرين في مكة المكرمة ومساجد الحلّ

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودَها الدعوية لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي، في عدد من المواقع في مكة المكرمة، ومساجد الحل والمنطقة المركزية، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة، تماشياً مع توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وتأتي تلك الجهود في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة تحقيقا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة.
وتهدف الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية.