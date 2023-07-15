"الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها الدعوية لتوعية المعتمرين في مكة المكرمة ومساجد الحلّ

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودَها الدعوية لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي، في عدد من المواقع في مكة المكرمة، ومساجد الحل والمنطقة المركزية، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة، تماشياً مع توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.